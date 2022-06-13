Украинские боевики выпустили по Донецку более 100 ракет из «Ураганов» и «Градов»

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины ударили по Донецку из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что массированный огонь был открыт украинскими войсками со стороны подконтрольного им села Орловка под Авдеевкой. Ударам подверглись Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы столицы, по которым были выпущены в общей сложности более десятка ракет из «Ураганов».

Позже поступила информация, что из населенного пункта Первомайское по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому районам Донецка были выпущены 80 ракет из БМ-21 «Град».

Противник продолжает наносить удары из крупнокалиберной артиллерии - орудий натовского образца калибра 155 миллиметров.

Подробности обстрелов уточняются.