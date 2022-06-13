ВСУ обстреляли больницу №8 в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие

Последствия сегодняшнего обстрела улицы Щорса в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 13 июня, днем попала под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины больница № 8 в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- Под огнем поселок Административный «1-я Площадка». По предварительной информации, пострадали многоквартирные дома по ул. Зуевской и ул. Туманяна, также повреждено здание больницы № 8 Донецка, имеются пострадавшие. Анкетные данные устанавливаются» — написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал о множественных разрушениях по улицам Рыбалко, Шапошникова, Печатников, Инженерной, Розы Люксембург, проспектам Панфилова и Ковпака. В частности, пострадали здания дворца культуры им. Куйбышева, храма князя Святого Владимира, детского дома «Теремок», больницы МВД. Один человек возле больницы МВД получил ранение.

Напомним, что сегодня около полудня обстрелу подвергся Майский рынок в Буденновском районе. Погибли три человека, еще 13 получили ранения. Среди убитых - 11-летний мальчик и его мама. Также погиб мужчина. Его тело обнаружили под руинами разрушенного магазина.

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