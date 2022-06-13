Количество пострадавших от обстрела ВСУ на Майском рынке в Буденовском районе Донецка возросло до тринадцати

От обстрела ВСУ произошло возгорание кровли в складе воды по проспекту Таманскому, 20. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня, 13 июня, после 12 часов дня украинские боевики нанесли удар из НАТОвских пушек по Буденновскому району Донецка. В результате на Майском рынке вспыхнул пожар. Погибли трое жителей, в том числе мать с ребенком. Не меньше десяти человек получили ранения.

- В результате обстрела Буденновского района пострадало 13 человек. Имеются разрушения по адресам: ул. 230-й Стрелковой дивизии, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Полоцкая, 18, 20, 20а, 20б. Информация уточняется, - рассказал подробности глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он также сообщил, что в результате обстрела Киевского района по ул. Розы Люксембург, 111 осколочное ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения.

- В результате обстрела произошло возгорание газопровода возле АЗС по ул. Щорса, 108. По ул. Розы Люксембург, 111а (больница МВД) повреждена кровля. По ул. Розы Люксембург, 109 произошло попадание в кровлю. Также произошло возгорание кровли в складе воды по пр. Таманскому, 20, - сказал мэр города.

При этом украинские боевики продолжают обстреливать этот район. Также прилеты фиксируются в Куйбышевском, Ворошиловском и Ленинском районах.

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