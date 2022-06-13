Популярный российский актер Владимир Машков поблагодарил жителей Донбасса за все, что они делают

Анастасия Селиванова отметила, что в Машкове чувствуется искренняя поддержка жителей Донбасса. Фото: ТГ/Селиванова

В воскресенье, 12 июня, в Донецке прошел показ фильма «Движение вверх» о победе советских баскетболистов над американцами на Олимпиаде-1972. После фильма зрители смогли пообщаться с российским актером Владимиром Машковым, сыгравшего главного тренера советской сборной.

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова, которая участвовала во встрече, поделилась впечатлениями.

- Проводя аналогии с сегодняшним днем, я думаю, что этот фильм о всех нас. О «войне», о «солдатах», о дружбе, о поддержке, о долге, о вере, о любви к Отечеству. Об общих целях, о победе и о цене, которую каждый платит за общую победу, - написала в своем телеграм-канале Селиванова.

Она спросила у Машкова: «Мы понимаем, что главный тренер не дает советов военным. Но если бы он был сейчас в Донецке, чтобы он сказал нам, гражданским?».

- Я не знаю, что бы ответил Кондрашин, но, наверное, он бы поблагодарил вас за все, что вы делаете, - ответил Владимир Львович.

Депутат отметила, что в героях Машкова чувствуется искренность. А фразы Давида Гоцмана из фильма «Ликвидация» уже давно стали крылатыми...

- Спасибо, Владимиру Львовичу, за его искреннее служение России и поддержку жителей Донбасса! – подчеркнула Анастасия Селиванова.

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