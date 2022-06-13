В Донецке под обстрел «Градами» попал район больницы Вишневского

Сильное задымление произошло после обстрелов ВСУ Киевского района Донецка. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня, 13 июня, утром украинские боевики нанесли удар из реактивных установок залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

- В 10:57 со стороны населенного пункта Авдеевка по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в направлении жилых кварталов боевиками было выпущено 10 ракет РСЗО БМ-21 «Град». Подробная информация уточняется, - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что по предварительным данным под обстрел попал район больницы Вишневского и улицы Розы Люксембург. Здесь отмечается сильное задымление.

- В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по ул. Щорса, 108. По ул. Розы Люксембург, 111а (больница МВД) повреждена кровля, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище, - призвали в Штабе.

Напомним, что 12 июня в результате обстрелов ВСУ погиб один житель и было ранено десять человек, в том числе двое детей.

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