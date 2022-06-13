Защитники Донбасса за сутки уничтожили 68 украинских боевиков

Защитники ДНР и ЛНР продолжают уничтожать противника. Фото: НМ ДНР

Защитники Донбасса за минувшие сутки уничтожили 68 украинских националистов, а также различную боевую технику и вооружение ВСУ. Об этом сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: БМП-2, две установки РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-30, три грузовых транспортных средства и 35 человек личного состава противника, — сказал заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин

Он добавил, что были подавлены три огневые точки противника в районе Марьинки и еще две — в районе Песок.

- В ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 33 человека личного состава; 5 бронетранспортеров; 7 единиц автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВФУ нанесли массированный артудар из натовских орудий по Донецку: в зоне поражения оказались Киевский и Куйбышевский районы

Украинские боевики атаковали столицу ДНР из натовской 155-миллиметровой артиллерии (подробнее)