Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 13 июня

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, а также административно подчиненных Моспино и Еленовке. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

График подвоза питьевой воды

Буденновский район:

— ул. Генераторная (с 10:30 до 12:00);

— ул. Горностаевская (с 12:00 до 14:00);

— ул. Новокурганская (с 11:00 до 13:00).

Калининский район:

— ул. Ходаковского (с 10:00 до 11:30).

Кировский район:

— ул. Прудовая (с 10:00 до 11:30);

— ул. Южногорняцкая (с 12:00 до 13:30);

— ул. Баталова (с 14:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

— ул. Зуевская (с 10:00 до 16:00);

— ул. Уржумская (с 10:00 до 13:00);

— ул. Корниенко (с 14:00 до 16:00).

Петровский район:

— пр. Центральный (с 10:00 до 16:00);

— ул. Удальцова (с 10:00 до 16:00);

— ул. А. Ульянова (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

— ул. Низменная (с 10:00 до 11:00);

— ул. Батайская (с 11:30 до 12:30);

— ул. Земнухова (с 12:30 до 13:30);

— ул. Юмашева (с 14:30 до 15:30);

— ул. Шахтная (с 15:30 до 16:30).

г. Моспино:

— ул. Бирюзова (с 10:00 до 11:30);

— ул. Менделеева (с 11:30 до 13:00);

— ул. 40 лет Победы (с 13:00 до 15:00).

График подвоза технической воды

Калининский район:

— бул. Шахтостроителей (с 10:00 до 13:00);

— ул. Шахтинская (с 10:00 до 13:00).

Киевский район:

— ул. Новосенная (с 12:00 до 13:00).

Кировский район:

— пгт. Старомихайловка, ул. Ленина (с 11:00 до 13:00);

— ул. Токарева (с 15:00 до 16:00);

— ул. Чекалина (с 10:00 до 12:00).

Куйбышевский район:

— ул. Нарвская (с 11:00 до 12:00).

Ленинский район:

— ул. Куйбышева (с 10:00 до 13:00);

— ул. Рослого (с 10:00 до 13:00).

Пролетарский район:

— ул. Коммуны (с 10:00 до 12:00);

— ул. Макеевская (с 13:00 до 15:00).

пгт. Еленовка — круглосуточный доступ населения к стационарным емкостям объемом по 5 тонн:

— мкр-н Новый;

— ул. Московская;

— ул. Деповская;

— село Молодежное: ул. Новоселов.

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