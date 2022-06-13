Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 13 июня

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин
Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, а также административно подчиненных Моспино и Еленовке. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.
График подвоза питьевой воды
Буденновский район:
— ул. Генераторная (с 10:30 до 12:00);
— ул. Горностаевская (с 12:00 до 14:00);
— ул. Новокурганская (с 11:00 до 13:00).
Калининский район:
— ул. Ходаковского (с 10:00 до 11:30).
Кировский район:
— ул. Прудовая (с 10:00 до 11:30);
— ул. Южногорняцкая (с 12:00 до 13:30);
— ул. Баталова (с 14:30 до 16:00).
Куйбышевский район:
— ул. Зуевская (с 10:00 до 16:00);
— ул. Уржумская (с 10:00 до 13:00);
— ул. Корниенко (с 14:00 до 16:00).
Петровский район:
— пр. Центральный (с 10:00 до 16:00);
— ул. Удальцова (с 10:00 до 16:00);
— ул. А. Ульянова (с 10:00 до 16:00).
Пролетарский район:
— ул. Низменная (с 10:00 до 11:00);
— ул. Батайская (с 11:30 до 12:30);
— ул. Земнухова (с 12:30 до 13:30);
— ул. Юмашева (с 14:30 до 15:30);
— ул. Шахтная (с 15:30 до 16:30).
г. Моспино:
— ул. Бирюзова (с 10:00 до 11:30);
— ул. Менделеева (с 11:30 до 13:00);
— ул. 40 лет Победы (с 13:00 до 15:00).
График подвоза технической воды
Калининский район:
— бул. Шахтостроителей (с 10:00 до 13:00);
— ул. Шахтинская (с 10:00 до 13:00).
Киевский район:
— ул. Новосенная (с 12:00 до 13:00).
Кировский район:
— пгт. Старомихайловка, ул. Ленина (с 11:00 до 13:00);
— ул. Токарева (с 15:00 до 16:00);
— ул. Чекалина (с 10:00 до 12:00).
Куйбышевский район:
— ул. Нарвская (с 11:00 до 12:00).
Ленинский район:
— ул. Куйбышева (с 10:00 до 13:00);
— ул. Рослого (с 10:00 до 13:00).
Пролетарский район:
— ул. Коммуны (с 10:00 до 12:00);
— ул. Макеевская (с 13:00 до 15:00).
пгт. Еленовка — круглосуточный доступ населения к стационарным емкостям объемом по 5 тонн:
— мкр-н Новый;
— ул. Московская;
— ул. Деповская;
— село Молодежное: ул. Новоселов.
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