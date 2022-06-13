Один погибший и десять раненых жителей: Украинские боевики за сутки обстреляли 14 городов и поселков ДНР

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые районы ДНР. Фото: ТГ/Приходько

За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 54 факта ведения огня со стороны ВСУ по территории Республики. Украинские боевики выпустили по населенным пунктам 242 снаряда и мины.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм.

Под огнем оказались районы четырнадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Горловка (Калининский район, пос. ш-ты им. Гагарина), Доломитное, Гольмовский, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Докучаевск, Еленовка, Васильевка, Лозовской.

Поступили сведения о гибели одного и ранении десяти гражданских лиц, в том числе мальчика 2012 г.р., в Кировском и Петровском районах Донецка, в пос. Молодежном. Утром в Штабе территориальной обороны также сообщили о ранении девочки 2006 года рождения в Докучаевске.

Повреждено 41 домостроение в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Еленовке (пос. Молодежное), Горловке и Докучаевске, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

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