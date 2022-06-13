Украинские боевики в минувшие сутки снова обстреляли из «Ураганов» Стаханов

По Стаханову было выпущено 7 снарядов из РСЗО «Ураган». Фото: СЦКК ЛНР

Киевские силовики два раза за прошедшие сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела по населенным пунктам Стаханов и Кременная с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» (семь снарядов) и минометов калибром 120 мм (шесть мин). В результате обстрелов в Кременной получила ранения женщина 1943 года рождения, в Стаханове повреждены 11 многоквартирных жилых домов, 7 частных домостроений, а также детский сад «Светлячок», - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Стаханова, который находится в десятках километрах от линии фронта.

Самым кровавым стал удар из РСЗО «Ураган» 9 июня. По городу было выпущено 20 снарядов. В результате обстрела погибли 22 человека, 4 получили ранения. Были повреждены и разрушены десятки домов объектов инфраструктуры. Сгорел городской стадион «Победа».

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