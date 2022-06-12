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Политика12 июня 2022 19:13

В результате обстрела украинскими боевиками Донецка ранен ребенок

ВСУ обстреливают мирные кварталы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские боевики 43 раза за сутки открывали огонь по Республике (архивное фото). Телеграм Алексея Кулемзина

Украинские боевики 43 раза за сутки открывали огонь по Республике (архивное фото). Телеграм Алексея Кулемзина

Сегодня, 12 июня, в Кировском районе Донецка в результате украинского обстрела ранен 10-летний мальчик. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Мальчик 2012 г.р. с контузией направлен в нейрохирургическое отделение ДОКТМО, - сообщил глава города.

Также, по данным мэра, ранены двое мужчин 1979 г.р. и 1981 г.р. С проникающими осколочными ранениями они госпитализированы в хирургическое отделение ГБ № 24. Мужчина 1955 г.р. с проникающим осколочным ранением и травматической ампутацией пальца руки и женщина с осколочным ранением и травматическим шоком направлены в торакальное отделение ДОКТМО.

Есть пострадавшая в Петровском районе Донецка: женщина 1969 г.р. с ушибами и растяжением направлена на амбулаторное лечение.

По данным Представительства ДНР в СЦКК, ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 326 боеприпасов. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танковые орудия и минометы 120 мм.

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