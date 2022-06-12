В результате обстрела украинскими боевиками Донецка ранен ребенок

Украинские боевики 43 раза за сутки открывали огонь по Республике (архивное фото). Телеграм Алексея Кулемзина

Сегодня, 12 июня, в Кировском районе Донецка в результате украинского обстрела ранен 10-летний мальчик. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Мальчик 2012 г.р. с контузией направлен в нейрохирургическое отделение ДОКТМО, - сообщил глава города.

Также, по данным мэра, ранены двое мужчин 1979 г.р. и 1981 г.р. С проникающими осколочными ранениями они госпитализированы в хирургическое отделение ГБ № 24. Мужчина 1955 г.р. с проникающим осколочным ранением и травматической ампутацией пальца руки и женщина с осколочным ранением и травматическим шоком направлены в торакальное отделение ДОКТМО.

Есть пострадавшая в Петровском районе Донецка: женщина 1969 г.р. с ушибами и растяжением направлена на амбулаторное лечение.

По данным Представительства ДНР в СЦКК, ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 326 боеприпасов. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танковые орудия и минометы 120 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе развернули гигантский российский флаг: В Донбассе отпраздновали день России

Впервые за долгие годы праздник открыто отметили и жители освобожденных территорий (подробнее)