Число жертв обстрела Донецка возросло до девяти человек

ВСУ усилили обстрелы. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня, 12 июня, украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Число жертв обстрела возросло до девяти человек. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число жертв возросло до 9 человек: погиб мужчина, получили ранения 8 мирных жителей, включая ребенка 2012 г.р., - говорится в сообщении штаба.

Ранее пресс-служба МЧС ДНР сообщала:

- В 16.37 на линию «101» поступило сообщение о попадании взрывоопасного предмета на территорию частного домовладения на ул. Кирова Кировского района города Донецка. К месту вызова направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли хозяйственной постройки на площади 3х5 м. В 17.09 пожар был ликвидирован.

ВСУ обстреливают мирные кварталы Республики. В частности, на Кирова нет ничего кроме жилья и сопутствующей инфраструктуры.

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