Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка: Один мирный житель погиб, еще пятеро – ранены

В Донецке в результате обстрела один мирный житель погиб, еще пятеро – ранены Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 12 июня, украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела ВФУ по улице Кирова погиб мужчина и еще 5 мирных жителей получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сообщает штаб теробороны.

Подробности стали известны из сводки МЧМ ДНР.

- Сегодня, в 16.37 на линию «101» поступило сообщение о попадании взрывоопасного предмета на территорию частного домовладения на ул. Кирова Кировского района города Донецка. К месту вызова направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли хозяйственной постройки на площади 3х5 м. В 17.09 пожар был ликвидирован, - сообщили в ведомстве.

По данным СЦКК, ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 326 боеприпасов. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танковые орудия и минометы 120 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе начали выплачивать социальные пособия

Власти города уже приняли более трех тысяч заявлений на возобновление выплат (подробнее)