Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка: Один мирный житель погиб, еще пятеро – ранены

В Донецке в результате обстрела один мирный житель погиб, еще пятеро – ранены
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сегодня, 12 июня, украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
- В результате обстрела ВФУ по улице Кирова погиб мужчина и еще 5 мирных жителей получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сообщает штаб теробороны.
Подробности стали известны из сводки МЧМ ДНР.
- Сегодня, в 16.37 на линию «101» поступило сообщение о попадании взрывоопасного предмета на территорию частного домовладения на ул. Кирова Кировского района города Донецка. К месту вызова направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли хозяйственной постройки на площади 3х5 м. В 17.09 пожар был ликвидирован, - сообщили в ведомстве.
По данным СЦКК, ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 326 боеприпасов. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танковые орудия и минометы 120 мм.
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