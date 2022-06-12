Денис Пушилин: В Енакиево школы и больницы оснастят современным оборудованием, на улицы города выйдут новые автобусы и трамваи

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в Енакиево встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. И это неспроста: Ленинградская область взяла шефство над Енакиево.

- Команда во главе с Александром Юрьевичем уже проанализировала ситуацию в Енакиево и во втором подшефном городе – Углегорске. Выработан четкий план работ в данных населенных пунктах. Кроме инфраструктурных проектов, речь идет об оснащении школ и больниц, обновлении трамвайного парка, а также автобусного. Из 20 запланированных автобусов, шесть в Енакиево уже доставлены, - сообщал в телеграм Глава Республики.

Александр Дрозденко удивлен порядком в городах, он назвал героями людей, работающих в нынешних реалиях.

- Енакиево и Углегорск получили отличного партнера, и, я уверен, за этим очень скоро последуют видимые изменения к лучшему, - отметил Денис Пушилин.

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