Кузбасс поможет Горловке с техникой для восстановления города

Горловка и Кузбасс заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Сегодня, 12 июня, власти Горловки и правительство Кемеровской области (Кузбасс) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

- Вячеслав Николаевич (заместитель губернатора, председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин. – Авт.) отметил, что первоочередная задача заключается в приобретении техники, необходимой для проведения целого комплекса ремонтно-восстановительных работ в Горловке, - рассказал Иван Приходько.

Также сегодня Горловка установила побратимские отношения с Прокопьевском (Кемеровская область). Города планируют обмениваться опытом в культурной, социальной и коммунальной сферах.

- Уверен, что подписанные сегодня соглашения, будут взаимовыгодными. Мы не хотим быть просто потребителями, но хотим партнерства и полноценной дружбы в границах нашей общей, великой и славной Родины - России, - подчеркнул Иван Приходько.

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