Украинские боевики нанесли артудар по Донецку: обесточено 130 трансформаторных подстанций

Энергетики регулярно возвращают в дома петровчан свет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 12 июня, украинские боевики нанесли очередной артудар по Петровскому району Донецка. В результате обстрела без энергоснабжения остались тысячи жителей. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка обесточено 130 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении.

СЦКК добавил, что без энергоснабжения остались 13 тысяч абонентов. Из-за непрекращающихся обстрелов энергетики регулярно возвращают в дома петровчан свет.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 326 боеприпасов. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танковые орудия и минометы 120 мм.

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