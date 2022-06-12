Владимир Бидевка

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка по случаю Дня России высказал мнение, что секрет силы, гордости и процветания России - в сплоченности и единстве ее народов.

- Наша судьба неразрывно связана с великой, справедливой и несокрушимой Россией. Восемь лет Донецкая Народная Республика сражается за свободу, за право быть частью Русского мира, говорить на родном русском языке, чтить героев прошлого - наших предков - и героев настоящего, - сказал Владимир Бидевка.

При этом он напомнил, что Народная милиция освобождает города и села от украинских оккупантов при поддержке российских военных, Россия помогает отстраивать города, восстанавливать инфраструктуру и промышленность Донбасса.

- Уверен, что благодаря нашей сплоченности, единству ценностей и идеалов, взаимопониманию и взаимовыручке Россия по-прежнему будет оставаться сильной, гордой, процветающей и прекрасной страной, в которой все народы живут в согласии, - отметил спикер парламента.

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