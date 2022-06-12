В Мариуполе развернули огромный флаг России

Такого большого флага Российской Федерации в Мариуполе еще не было
Сегодня, 12 июня, в Мариуполе по случаю Дня России развернут российский триколор размером 2400 метров квадратных. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Акция прошла на площади Ленинского Комсомола в Приморском районе. Ее организовали активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В мероприятии приняли участие и горожане.
- Этой акцией мы не только поздравили жителей с Днем России, но и поддержали наших военных, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, - отметил заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.
Такого размера флага России в Мариуполе никогда не было.
Праздник начали отмечать в Донбассе несколько дней назад: в городах и районах, в том числе на освобожденной территории, состоялись концерты российских артистов.
День России - государственный праздник. В Республике отмечается – с 2019 года.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый премьер ДНР Виталий Хоценко поздравил народ Донбасса с Днем России
Вся Россия гордится нашим чувством Родины (подробнее)