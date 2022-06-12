В Мариуполе развернули огромный флаг России

Такого большого флага Российской Федерации в Мариуполе еще не было

Сегодня, 12 июня, в Мариуполе по случаю Дня России развернут российский триколор размером 2400 метров квадратных. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Акция прошла на площади Ленинского Комсомола в Приморском районе. Ее организовали активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В мероприятии приняли участие и горожане.

- Этой акцией мы не только поздравили жителей с Днем России, но и поддержали наших военных, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, - отметил заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

Такого размера флага России в Мариуполе никогда не было.

Праздник начали отмечать в Донбассе несколько дней назад: в городах и районах, в том числе на освобожденной территории, состоялись концерты российских артистов.

День России - государственный праздник. В Республике отмечается – с 2019 года.

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