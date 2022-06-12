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Политика12 июня 2022 9:11

В результате обстрела Петровского района Донецка ранена мирная жительница

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
ДНР каждый день под обстрелами

ДНР каждый день под обстрелами

Сегодня, 12 июня, вооруженные формирования Украины (ВФУ) снова обстреляли Петровский район Донецка.

Глава Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале сообщил о том, что утром прямое попадание в дом по переулку Лилиной, 8 в Петровском районе спровоцировало пожар.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района пострадала женщина 1952 года рождения. После осмотра медицинских работников пострадавшая направлена на амбулаторное лечение, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 326 боеприпасов. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танковые орудия и минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Куйбышевский, Кировский и Киевский районы), Горловка (Никитовский и Калининский районы), Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Озеряновка, Верхнеторецкое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район),

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