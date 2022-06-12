В результате обстрела Петровского района Донецка ранена мирная жительница

ДНР каждый день под обстрелами

Сегодня, 12 июня, вооруженные формирования Украины (ВФУ) снова обстреляли Петровский район Донецка.

Глава Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале сообщил о том, что утром прямое попадание в дом по переулку Лилиной, 8 в Петровском районе спровоцировало пожар.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района пострадала женщина 1952 года рождения. После осмотра медицинских работников пострадавшая направлена на амбулаторное лечение, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 326 боеприпасов. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танковые орудия и минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Куйбышевский, Кировский и Киевский районы), Горловка (Никитовский и Калининский районы), Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Озеряновка, Верхнеторецкое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район),

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