ВСУ за сутки сорок три раза обстреляли ДНР

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы

ВСУ за сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 326 боеприпасов. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танковые орудия и минометы 120 мм.

- Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Куйбышевский, Кировский и Киевский районы), Горловка (Никитовский и Калининский районы), Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Озеряновка, Верхнеторецкое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), - говорится в сообщении СЦКК.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми мирных жителей в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, в Горловке, в том числе двоих с ранее освобожденных территорий - с Ольгинки.

В ДНР повреждены 33 домостроения и 10 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в предыдущие сутки ВФУ 60 раз обстреляли Республику.

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