Подвоз воды в Донецке: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением Донецка остается сложной. Фото: Архив «КП»
Ситуация с водоснабжением Донецка остается сложной. Городские власти опубликовали актуальный на 12 июня список адресов, по которым ответственные службы будут разводить питьевую и техническую воду.
График подвоза питьевой воды в Донецке
Буденновский район:
- ул. 230 Стрелковой Дивизии, 39 (с 10:00 до 14:00).
Калининский район:
- ул. Хлюпина, 12 (с 10:00 до 13:30);
- ул. Ярослава Галана, 40 (с 11:30 до 13:30);
- ул. Тернопольская, 37 (с 14:30 до 16:00).
Киевский район:
- ул. Куйбышева, 254 (с 10:00 до 11:30);
- ул. Тернопольская, 22 (с 10:00 до 13:00).
Кировский район:
- ул. Вербоноля, 13 (с 12:00 до 13:30);
- ул. Куприна, 227 (с 14:30 до 16:00);
- ул. Днепровская, 46 (с 16:00 до 17:30).
Куйбышевский район:
- ул. Туманяна, 16 (с 10:00 до 16:00);
- ул. Героев Труда, 8 (с 10:00 до 13:00).
Петровский район:
- с. Кременец (с 10:00 до 16:00);
- ул. Дунаевского (с 10:00 до 16:00);
- ул. Косарева (с 10:00 до 16:00);
- ул. Рационализаторов (с 10:00 до 16:00).
Пролетарский район:
- ул. Федосеева, 36 (с 10:00 до 14:00).
Моспино:
- ул. Дзержинского, 15-70 (с 10:00 до 12:00);
- ул. Горняцкая, 7 (с 12:00 до 14:00).
График подвоза технической воды в г. Донецке
Калининский район:
- ул. Лазаренко, 2 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Ромена Ролана, 15, 40 (с 10:00 до 13:00).
Кировский район:
- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 – емкость 10 т (с 11:00 до 13:00).
- ул. Токарева, 88а – емкость 10 т (с 15:00 до 16:00).
Куйбышевский район:
- пр. Колхозный, 76 (с 9:00 до 11:00);
- ул. Образцовая, 54 (с 11:30 до 13:00);
- ул. Алексея Толстого, 101 (с 13:30 до 15:00).
- ул. Нарвская, 8, школа № 71 – емкость 10 т (с 11:00 до 12:00).
Ленинский район:
- ул. Клиническая, 2 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Широкая, 2 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Пухова, 90 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Пионерская, 12 (с 10:00 до 13:00).
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