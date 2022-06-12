Подвоз воды в Донецке: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением Донецка остается сложной. Фото: Архив «КП»

Ситуация с водоснабжением Донецка остается сложной. Городские власти опубликовали актуальный на 12 июня список адресов, по которым ответственные службы будут разводить питьевую и техническую воду.

График подвоза питьевой воды в Донецке

Буденновский район:

- ул. 230 Стрелковой Дивизии, 39 (с 10:00 до 14:00).

Калининский район:

- ул. Хлюпина, 12 (с 10:00 до 13:30);

- ул. Ярослава Галана, 40 (с 11:30 до 13:30);

- ул. Тернопольская, 37 (с 14:30 до 16:00).

Киевский район:

- ул. Куйбышева, 254 (с 10:00 до 11:30);

- ул. Тернопольская, 22 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- ул. Вербоноля, 13 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Куприна, 227 (с 14:30 до 16:00);

- ул. Днепровская, 46 (с 16:00 до 17:30).

Куйбышевский район:

- ул. Туманяна, 16 (с 10:00 до 16:00);

- ул. Героев Труда, 8 (с 10:00 до 13:00).

Петровский район:

- с. Кременец (с 10:00 до 16:00);

- ул. Дунаевского (с 10:00 до 16:00);

- ул. Косарева (с 10:00 до 16:00);

- ул. Рационализаторов (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- ул. Федосеева, 36 (с 10:00 до 14:00).

Моспино:

- ул. Дзержинского, 15-70 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Горняцкая, 7 (с 12:00 до 14:00).

График подвоза технической воды в г. Донецке

Калининский район:

- ул. Лазаренко, 2 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Ромена Ролана, 15, 40 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 – емкость 10 т (с 11:00 до 13:00).

- ул. Токарева, 88а – емкость 10 т (с 15:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- пр. Колхозный, 76 (с 9:00 до 11:00);

- ул. Образцовая, 54 (с 11:30 до 13:00);

- ул. Алексея Толстого, 101 (с 13:30 до 15:00).

- ул. Нарвская, 8, школа № 71 – емкость 10 т (с 11:00 до 12:00).

Ленинский район:

- ул. Клиническая, 2 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Широкая, 2 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Пухова, 90 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Пионерская, 12 (с 10:00 до 13:00).

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