Глава ЛНР озвучил сроки строительства нового медицинского центра в Луганске

Большая стройка стартовала. Фото: ЛИЦ

Строительство нового многофункционального медицинского центра по оказанию помощи инфекционным больным в Луганске планируют завершить к 1 ноября. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, побывавший на месте большой стройки.

По словам лидера Республики, на данный момент Министерство здравоохранения ЛНР уже занимается подбором медперсонала, а также определяет для себя, какое медицинское оборудование необходимо будет закупить для данной больницы. Перед ведомством поставлена задача ввести объект в работу уже к 15 ноября - так, чтобы медицинский центр начал полноценно функционировать.

Глава ЛНР отметил, что таких капитальных средств в развитие сферы здравоохранения Луганщина не видела за все годы независимости Украины. Новый медцентр - это первый серьезный объект, который появится здесь с приходом России.

- Мы видим, какое внимание, какая помощь выделяется нам, строится многофункциональная больница, которая, конечно же, будет таким подспорьем для наших врачей, медиков, которые будут оказывать помощь жителям нашей Республики. В конечном итоге это скажется на качестве здравоохранения в целом. Мы очень благодарны РФ за такую помощь, - отметил Леонид Пасечник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Возвращение к мирной жизни: Предприятия на освобожденных территориях ДНР возобновляют работу

Одни предприятия уже функционируют во всю, другие - активно готовятся к открытию (подробнее)