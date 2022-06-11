В Мариуполе при разборке завалов пострадали три человека

В Мариуполе продолжают разбирать завалы. Фото: НМ ДНР

В Мариуполе во время разборки завалов трактор подорвался на взрывоопасном предмете, в результате чего ранения получили три работника. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В Мариуполе при разборе завалов у бывшего торгового центра "OBI" на взрывоопасном предмете подорвался трактор, ранения получили трое работников. Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что Мариуполь активно возвращается к мирной жизни. Сегодня стало известно, что в городе начнут выплачивать социальные пособия. Власти города уже приняли три тысячи заявлений на возобновление выплат. Кроме того, в Мариуполе планируют запуск трамвайного и троллейбусного сообщения. На данный момент специалисты предприятия «Мартранс» проводят обследование тяговых подстанций и контактной сети.

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