В Куйбышевском районе Донецка ранен мирный житель

Последствия обстрела киевских силовиков. Фото: СЦКК ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что при обстреле Донецка пострадал мирный житель.

- По оперативной линии поступила информация о ранении гражданского лица - мужчины 1963 года рождения в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района города Донецка, - заявили наблюдатели.

Кроме того, зафиксированы повреждения района по следующим адресам:

- улица Терпигорева - прямое попадание в гаражный кооператив «ТОПАЗ»;

- улица Терпигорева, 29 «а» - частный жилой дом;

- улица Пражская, 2 - частный жилой дом;

- улица Космонавтов, 5 - частный жилой дом.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что в Куйбышевском районе Донецка повреждения получил ряд жилых домов, расположенных по улице Космонавтов.

Поступает также информация о том, что украинские войска продолжают разбивать жилые кварталы Ясиноватой. Со своих позиций в Авдеевке они применили против мирного населения артиллерию калибром 122 миллиметра.

А в Горловке в результате украинских обстрелов обесточены 26 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения остались более 3 тысяч жителей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Донецк, Макеевка и Горловка под обстрелом ВФУ: повреждены жилые дома и электроподстанции

Украинские боевики продолжают наносить удары по жилым кварталам Республики (подробнее)