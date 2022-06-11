Глава ЛНР и депутат Госдумы РФ вручили награды защитникам Республики, которые находятся на лечении в больнице

Глава ЛНР вручил медали защитникам Республики. Фото: t.me/glava_lnr_info

Глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Государственной Думы Сергей Бурлаков вручили медали защитникам Республики, которые находятся на лечении в Луганской республиканской клинической больнице. Также Леонид Пасечник вручил благодарности российским медикам. Об этом сообщили в телеграм-канале Главы ЛНР.

— Без государственных наград не смог оставить защитников Республики — военнослужащих Народной милиции ЛНР, которые сейчас проходят лечение. Несмотря на полученные травмы, военные полны решимости и желания вернуться в строй, чтобы быстрее закончить войну и начать восстанавливать Республику, — заявил Глава.

Также Пасечник вручил российским хирургам Станиславу Чернову-Бак и Владимиру Ильинову благодарности за то, что они отправились в зону боевых действий, чтобы выполнить свой врачебный долг и помочь как можно большему числу раненных военных и мирных граждан.

Всего награды «За боевые заслуги» получили девять военнослужащих Народной милиции ЛНР — Федор Ключкин, Валерий Коваленко, Евгений Сухаревский, Сергей Чернышенко, Дмитрий Боронтовой, Андрей Жогло, Андрей Рыбачук, Александр Савлук и Андрей Федулов.

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