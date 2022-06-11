Банкоматы Промсвязьбанка будут работать во всех отделениях банка ДНР и ЛНР

Банкоматы ПСБ будут работать во всех отделениях банков Республик Донбасса. Фото: кадр из видео ЛИЦ

Банкоматы Промсвязьбанка, начавшего свою работу на территории Луганской Народной Республики, будут работать во всех отделениях банка ДНР и ЛНР. Об этом сообщил управляющий филиалом Промсвязьбанка в Луганске Дмитрий Чайкин.

— На первом этапе они (банкоматы) устанавливаются в отделениях банка. Все отделения, как уже работающие, так и планирующиеся к открытию, будут оснащены банкоматами, которые будут работать в режиме работы отделений, — уточнил он.

Также Чайкин рассказал, что банкоматы ПСБ принимают карты таких платежных систем, как «Мир», Mastercard и Visa.

Кроме того, стало известно, что в отделениях ПСБ можно будет мгновенно получить карты платежной системы «Мир». Дмитрий Чайкин подчеркнул, что карты ПСБ выдаются моментально, оформление и выдача уже доступны в открытых офисах и также будут доступны в новых офисах. При оформлении карты используются паспорта РФ, ДНР, ЛНР, Украины, военный билет/удостоверение РФ.

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