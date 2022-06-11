Донецк, Макеевка и Горловка под обстрелом ВФУ: повреждены жилые дома и электроподстанции

ВФУ обстреляли электроподстанцию в Макеевке. Фото: t.me/vmakeevke

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Под огнем украинских боевиков оказались Куйбышевский, Киевский и Кировский районы Республики. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате обстрела жилых кварталов с позиций украинских боевиков в Песках повреждены домостроения по ул. Неделина. Украинские боевики также обстреляли Куйбышевский район Донецка, зафиксированы разрывы снарядов по ул. 9 мая, — уточнили в Штабе.

Кроме того, в Кировском районе города под огонь украинских боевиков вновь попали дома частного сектора. Осколками посечены остекления окон, кровли и стены домов по адресам ул. Аральская, 19а; ул. Лобачевского, 19, 23; ул. Печерская, 19.

ВФУ открыли огонь по Горловке, в результате чего была повреждена Восточная РЭС. Из-за этого без электроснабжения остаются более 1200 абонентов, включая больницу, школу и детский сад. Еще один удар пришелся по электроподстанции в Макеевке. Боевики обстреляли подстанцию 330кВ по ул. Магистральной, на месте работают специалисты.

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