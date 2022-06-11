ВФУ нанесли массированный удар по Горловке: ранены пять мирных жителей

Украинские боевики обстреляли Центрально-городской и Никитовский район Гороловки. Фото: администрация города

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Никитовскому и Центрально-городскому району Горловки. В результате обстрела ранены пять мирных жителей. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате обстрела Никитовского района города повреждения получил целый ряд жилых домов по улице Советской Армии, — сообщили в Штабе.

Кроме того, удар нанесли и по Центрально-городскому району Горловки. В результате обстрела улиц Толстого, Минина и Пожарского и Нестерова повреждения получили дома, газораспределительная станция, линии электропередач, автомобили.

Напомним, что украинские боевики продолжают обстреливать территорию Республики. Так, за прошедшие сутки в в ДНР погибли пять мирных жителей, еще 21 – получил ранения. Повреждено восемь объектов гражданской инфраструктуры и 38 домов.

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