Подвоз воды в Донецке: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением в Республике все еще остается сложной. Фото: ТГ/Кулемзин

Власти опубликовали актуальный на 11 июня список адресов, по которым будут разводить питьевую и техническую воду.

График подвоза технической воды на 11 июня

Калининский район:

- ул. Учительская, 12 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Берестовская, 20 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Фадеева, 10 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- ул. Пинтера, 48, 50 (с 15:00 до 16:30);

- ул. Ленина, 1, (с 11:00 до 13:30);

- ул. Токарева, 88 а (с 15:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Огинского, 23 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Ванникова, 21 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Нарвская, 8 (с 11:00 до 12:00);

- ул. Краснознаменная, 86 (с 13:00 о 14:00).

Ленинский район:

- ул. Кирова, 41 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Крымская, 34 (с 10:00 до 13:0

График подвоза питьевой воды на 11 июня

Калининский район:

- ул. Герцена, 75 (с 10:00 до 14:00);

- ул. Герцена, 7 (с 10:00 до 11:00);

- ул. Герцена, 25 (с 11:00 до 12:00);

- б-р. Шахтостроителей, 33 (с 12:00 до 13:30);

- пр-т. Мира, 66 (с 14:30 до 16:00).

Кировский район:

- ул. Куприна, 174 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Шушинская, 41 (с 12:00 до 13:30);

- пр. Ленинский, 75 ж (с 14:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Шахтерской Славы, 7 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Листа, 40 (с 11:30 до 13:30);

- ул. Толстого, 197 (с 14:30 до 16:00).

Ленинский район:

- ул. Малахова, 1-1а (с 9:00 до 16:00).

Петровский район:

- ул. Малышева (с 10:00 до 16:00);

- ул. Возрождения (с 10:00 до 16:00);

- ул. Леваневского (с 10:00 до 16:00);

- АС Трудовская (с 10:00 до 16:00);

- ул. Ананченко (с 10:00 до 16:00);

- ул. Шестакова (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- ул. Федько, 10 (с 10:00 до 14:00).

г. Моспино:

- ул. Линейная, 10-55 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Каменная, 5-29 (с 12:00 до 14:00).

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