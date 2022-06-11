ВФУ нанесли минометный удар по Первомайску: повреждены жилые дома, горадминистрация и другие объекты гражданской инфраструктуры

В результате обстрела ВФУ Первомайска повреждение получило здание администрации города. Фото: ЛИЦ Фото: Виктория ПОДАРОВА

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать города Луганской Народной Республики. За прошедшие сутки ВФУ выпустили восемь мин калибра 120-мм по населенному пункту Первомайск. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел Первомайска с применением минометов калибром 120 мм (8 мин). По предварительной информации в результате обстрела повреждены многоквартирный жилой дом, администрация Первомайска, городской центр культуры и досуга «Заря», — уточнили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Также стало известно о других повреждениях. В частности, в детской школе искусств Первомайска повреждено остекление и фасад здания; в здании продовольственного магазина №40 повреждено остекление 1-3 этажей. Зафиксировано также прямое попадание во второй этаж в кафе общественного питания «Ольвия» и частичное разрушение постамента памятника В.И. Ленина.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что с начала текущих суток противник продолжил вести огонь из минометов калибра 120-мм по Первомайску, выпустив еще шесть боеприпасов.

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