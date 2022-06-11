«Я уверен, что в ближайшее время мы туда зайдем и ее очистим»: Леонид Пасечник рассказал о ситуации с промзоной завода «Азот» в Северодонецке

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Северодонецк не освобожден полностью на сто процентов. Украинские боевики засели в промышленной зоне завода «Азот», откуда ведут обстрел города. Об этом сообщил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Наши военные заходят в промзону, под напором противника выходят. Я уверен, что в ближайшее время мы туда зайдем, в любом случае мы зацепимся, мы ее очистим, - говорит Леонид Иванович. - Другой момент, что мы не можем действовать там достаточно напористо, потому что это все-таки объект химической промышленности и наша основная задача очистить промзону так, чтобы не допустить возникновения какой-то экологической катастрофы.

В Северодонецке, по словам руководителя государства, ситуация не спокойная.

- Чтобы мы понимали, что он полностью наш, чтобы можно туда зайти, организовать какие-то мероприятия по восстановлению, чтобы обеспечить жизнь оставшимся там граждан - на сегодняшний день такой возможности нет. Мы туда поставляем гуманитарную помощь в виде продуктов питания, воды, предметов первой необходимости, - рассказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

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