За прошедшие сутки в результате украинских обстрелов в ДНР погибли пять мирных жителей, еще 21 – получил ранения

ВФУ наносят удары по жилым кварталам (на фото прямое попадание в дом в микрорайоне "Солнечный" в Горловке). Фото: t.me/Prikhodko1970

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 522 боеприпаса из минометов, артиллерии, в том числе и натовского образца и реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что под огнем оказались районы 13 населенных пунктов Республики: Донецк (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский и Кировский районы), Горловка (пос. ш-ты 6/7, пос. ш-ты им. Гагарина), Гольмовский, Байрак, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Зайцево южное, Макеевка (Червоногвардейский р-н), Ясиноватая, Минеральное, Александровка, Еленовка.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пяти и ранении 21 гражданского лица, в том числе парня-подростка 2007 года рождения, в Кировском районе Донецка, Горловке и Макеевке, - рассказывают в представительстве ДНР в СЦКК. - Повреждено 38 домостроений в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

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