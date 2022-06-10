Обстрел Куйбышевского района Донецка: Повреждены гостиница, автоцентр и гаражный кооператив

Сегодня ВСУ целый день обстреливали центр города

Сегодня, 10 июня, Куйбышевский район Донецка весь день под обстрелами ВСУ. Горожане сообщали о задымлениях в разных частях прифронтового района – столбы черного дыма появлялись после каждого артудара. Вечером ситуация не поменялась.

- С наступлением вечера варварские обстрелы Донецка возобновились. Пострадал частный жилой дом по адресу: ул. Средиземная, 12, повреждены гаражи и автомобили в гаражном кооперативе по адресу: ул. Терпигорева, 37. Также было попадание в Тойота Центр по адресу: пр. Панфилова, 91. Повреждено остекление окон и фасады в гостиничном комплексе по адресу: ул. Воинская, 36, - сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Данные о пострадавших уточняются

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины выпустили по территории ДНР за прошедшие стуки 396 снарядов, ракет и мин. Противник применял РСЗО «Град», 155, 152 и 122-мм артиллерию, танковые орудия и минометы.

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