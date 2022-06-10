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Политика10 июня 2022 20:09

Обстрел Куйбышевского района Донецка: Повреждены гостиница, автоцентр и гаражный кооператив

Данные о пострадавших уточняются
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сегодня ВСУ целый день обстреливали центр города

Сегодня ВСУ целый день обстреливали центр города

Сегодня, 10 июня, Куйбышевский район Донецка весь день под обстрелами ВСУ. Горожане сообщали о задымлениях в разных частях прифронтового района – столбы черного дыма появлялись после каждого артудара. Вечером ситуация не поменялась.

- С наступлением вечера варварские обстрелы Донецка возобновились. Пострадал частный жилой дом по адресу: ул. Средиземная, 12, повреждены гаражи и автомобили в гаражном кооперативе по адресу: ул. Терпигорева, 37. Также было попадание в Тойота Центр по адресу: пр. Панфилова, 91. Повреждено остекление окон и фасады в гостиничном комплексе по адресу: ул. Воинская, 36, - сообщил в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Данные о пострадавших уточняются

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины выпустили по территории ДНР за прошедшие стуки 396 снарядов, ракет и мин. Противник применял РСЗО «Град», 155, 152 и 122-мм артиллерию, танковые орудия и минометы.

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