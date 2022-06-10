СЦКК назвал виновных сегодняшнего обстрела центра Донецка

Украинские боевики снова обстреляли Ворошиловский район Донецка с позиций, расположенных в районе населенного пункта Волчье. Противник применял артиллерийские системы калибром 155 миллиметров. Такие уточненные данные военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР.
Последствия сегодняшнего обстрела Ворошиловского района. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина
- Позиции в районе Волчьего - зона ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной бригады (ОВДБР). Командир – полковник Кураш Евгений Юрьевич, начальник артиллерии БрАГ 25-й ОВДБР - подполковник Капитула Владимир Викторович, - сообщает СЦКК.
В результате сегодняшнего обстрела зафиксированы повреждения по адресам:
- бул. Пушкина, 1 «а» - офисный Центр;
- ул. 25-летия РККА, 4 «а» - попадание боеприпаса ВФУ в многоквартирный жилой дом;
- ул. 25-летия РККА - попадание в хозпостройку.
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