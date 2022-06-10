В ДНР наградили пожарного, вынесшего из огня 8-летнего мальчика. Фото: МЧС Республики

Сегодня, 10 июня, начальник караула лейтенант службы гражданской защиты МЧС ДНР Даниил Сидоренко получил государственную награду – медаль «За отвагу» из рук Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

- 8 июня этого года в результате обстрела ВФУ произошел пожар в частном секторе Кировского района Макеевки. Возглавлял расчет 13-й пожарно-спасательной части, прибывшей к месту вызова, Даниил Вадимович. Сообщалось о горении грузового автомобиля. Организовав его тушение, спасатель отправился на разведку пожара на соседнюю улицу. Детские крики – первое, что услышал Даниил Сидоренко. Для раздумий времени не было – ведь на счету каждая секунда. Войдя в дом, начальник караула увидел мальчика, в глазах которого были страх и ужас. Подхватив на руки восьмилетнего Илью, Даниил выбежал на свежий воздух и передал ребенка в руки маме, - сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Глава ДНР поблагодарил спасателя за проявленные героизм и оперативность. Начиная с 2014 года спасателям Республики приходится тушить пожары под свист и разрыв артиллерийских снарядов.

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