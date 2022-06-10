Народный Совет ЛНР установил дополнительные трудовые гарантии мобилизованным жителям

Депутаты Народного Совета ЛНР поддержали предложение руководителя Республики Леонида Пасечника. Фото: НС ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР приняли закон о внесении изменений в статью 460 Трудового кодекса и статью 69 закона «О государственной гражданской службе Луганской Народной Республики».

Полномочный представитель Главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан рассказала, что законопроект разработан по поручению руководителя Республики Леонида Пасечника и предусматривает установление дополнительных гарантий лицам, призванным на военную службу по мобилизации.

- Часть 5 статьи 460 Трудового кодекса ЛНР дополняется пунктом 5, в соответствии с котором во время действия военного положения указами Главы ЛНР могут устанавливаться дополнительные гарантии лицам, призванным на военную службу по мобилизации, в том числе продление срочных трудовых договоров работодателем в одностороннем порядке, - сказала она.

Аналогичная норма также дополняет часть 4 статьи 69 закона «О государственной гражданской службе Луганской Народной Республики».

- Закон будет способствовать защите трудовых прав работников и государственных гражданских служащих, призванных на военную службу по мобилизации, - подытожила Галан.

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