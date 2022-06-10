Число жертв сегодняшнего обстрела Горловки возросло до тринадцати

Последствия сегодняшнего обстрела Горловки. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил уточненные данные жертв обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Горловки 10 июня.

- ВФУ продолжают обстреливать Горловку, в результате чего 4 человека погибли и еще 9 получили ранения, - говорится в сообщении.

Подробности в своем телеграм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

- В результате атаки украинских неонацистов зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру № 3 по улице Богомольца, 1, что в горловском поселке Кондратьевском. Из-под завалов извлечены трое раненых людей. Также двое мирных горловчан получили ранения вследствие обстрела со стороны ВФУ совхоза «Горловский», что в Калининском районе, - рассказал Иван Приходько. - Поступило сообщение о ранении еще одной мирной жительницы жилмассива «Солнечный» Калининского района Горловки по улице Магистральной, 15.

По словам мэра, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о новом руководителе Правительства ДНР Виталии Хоценко

Глава ДНР Денис Пушилин назначил нового премьер-министра (подробнее)