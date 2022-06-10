Девять украинских боевиков сдались под Горловкой

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Девять боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ) сложили оружие и сдались в плен под Горловкой. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- На Горловском направлении девять военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизнь, - сказал Эдуард Басурин.

Официальный представитель Народной милиции также сообщил, что в течение дня бойцы ДНР при огневой поддержке российских военнослужащих уничтожили два бронетранспортера, огневую позицию 122-миллиметровой артиллерийской гаубицы, два грузовика и более сорока националистов.

Помимо этого, силы русской коалиции подавили две огневые точки противника под Авдеевкой. В качестве трофеев захвачены 152-миллмеметровая самоходная артиллерийская установка «Акация» и БМП. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Силы ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации освобождают оккупированные территории Донбасса.

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