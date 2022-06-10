Украинские боевики целенаправленно бьют по мирным кварталам. Фото: ТГ/Приходько
Сегодня, 10 июня, во второй половине дня в Горловке при артобстреле ВСУ погибла женщина и были ранены шесть жителей. Таким образом, число жертв обстрелов за день увеличилось до десяти.
- В результате атаки украинских неонацистов зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру № 3 по улице Богомольца, 1, что в горловском поселке Кондратьевском. Из-под завалов извлечены трое раненых людей, - сообщил глава администрации Горловки Ива Приходько.
Также в Калининском районе при обстреле совхоза «Горловский» были ранены женщина 1970 года рождения и мужчина 1965 года рождения.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Скорая помощь выехала в посёлок Кондратьевский, где по улице Адмиралтейской, 2/37 ранена женщина.
- Поступило сообщение о гибели еще одной мирной жительницы жилмассива «Солнечный» Калининского района Горловки по улице Магистральной, 15, - сказал Приходько.
Напомним, что сегодня утром в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две мирные жительницы поселка шахты Калинина 1954 и 1957 годов рождения. Также в этом поселке ранение получил мирный житель по улице Зорге, 11. Его госпитализировали.
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