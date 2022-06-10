Один из снарядов попал в верхний этаж дома на улице 25-летия РККА. Фото: Скриншот видео РИА Новости

Сегодня, 10 июня, украинские боевики нанесли артудар из пушек НАТОвского образца по самому центру Донецка. Под обстрел 155-миллиметровых орудий попало пересечение улицы Артема и 25-летия РККА.

- Прилет на пересечении улицы Артема и 25-летия РККА, - написал в телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

По информации представительства ДНР в СЦКК по Ворошиловскому району было выпущено три снаряда калибром 155-миллиметров.

- В 15:50 со стороны населенного пункта Авдеевка по Ворошиловскому району было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, - говорится в сообщении.

Один из снарядов попал в верхний этаж дома на улице 25-летия РККА. Хозяйка квартиры, попавшей под обстрел ВСУ, Любовь Платонова была дома в момент прилета. От попадания пострадала одна комната и балкон. По счастливой случайности женщина отделалась лишь испугом. Предварительно, снаряд попал в крышу здания, разрушения в квартире произошли из-за выходящей волны.

Также есть разрушения на бульваре Пушкина.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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