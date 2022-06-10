В ЛНР осудили минометчика украинского нацбата к восьми годам тюрьмы

Приговор Верховного суда ЛНР вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд ЛНР приговорил жителя Новоайдарского района, добровольно вступившего в националистический батальон «Айдар» (запрещенная в РФ и ЛДНР организация), к восьми годам лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Суд установил, что подсудимый, руководствуясь корыстным мотивом, в конце мая 2017 года принял решение добровольно вступить в ряды 24-го националистического батальона территориальной обороны «Айдар» (запрещенная в РФ и ЛДНР организация). В Республике нацбат признан террористической организацией.

Подсудимый, занимая рядовую должность в минометном взводе, в период с июня 2017 года по март 2020 года находился в населенных пунктах ДНР и ЛНР. Выполнял боевые задачи, подвергая обстрелам мирных жителей и населенные пункты.

В ходе судебного заседания подсудимый признал в полном объеме вину в инкриминируемом ему преступлении, в содеянном раскаялся. В ходе судебного разбирательства настаивал на том, что вступил в националистический батальон из-за сложного материального положения.

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