На автозаправках ДНР на три рубля подешевел бензин

Актуальные цены на заправках РТК. Фото: РТК
Сегодня. 10 июня, на автомобильных заправочных станциях государственного унитарного предприятия «Республиканская топливная компания» (РТК) подешевели бензин и газ. Об этом сообщается на сайте РТК.
Отмечается, что литр бензина марки АИ-95 стоит 46 рублей (-3 рубля), марки АИ-92 — 43 рубля (-3 рубля). Цена газа составляет 25 рублей (-1 рубль).
При этом цена на бензин марки АИ-100 и дизельное топливо держится на прежнем уровне – 65 и 57 рублей соответственно.
Отметим, что в целом в России идет планомерное снижение цен на топливо. И это в летний период, когда обычно ситуация выглядит наоборот.
Тем временем, на Украине цены на бензин запредельные – уже превышают 60 гривен (более 120 рублей) за литр. При этом на заправках неимоверные очереди из-за нехватки топлива.
Рост цен происходит в Европе и США.
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