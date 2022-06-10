Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 10 июня

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин
Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, а также административно подчиненных Моспино и Еленовке. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.
График подвоза питьевой воды
Будённовский район:
— ул. Индустрии (с 10:00 до 15:00).
Киевский район:
— ул. Куйбышева (с 10:00 до 14:00).
Кировский район:
— ул. Кирова (с 10:00 до 14:00);
— ул. Коллонтай (с 10:00 до 12:00);
— ул. Узловая (с 12:00 до 13:30);
— ул. Ревпути (с 14:30 до 16:00).
Куйбышевский район:
— ул. Ленкоранская (с 10:00 до 12:00);
— ул. Слепнев (с 11:30 до 13:00);
— ул. Тельмана (с 14:30 до 16:00).
Ленинский район:
— ул. Спортивная (с 10:00 до 14:00).
Петровский район:
— пгт Александровка, ул. Школьная (с 10:00 до 16:00);
— с. Кременец (с 10:00 до 16:00);
— ул. Лохтина (с 10:00 до 16:00);
— ул. Дунаевского (с 10:00 до 16:00);
— ул. Рубена Ибаррури (с 10:00 до 16:00);
— ул. Брикетная (с 10:00 до 16:00).
Пролетарский район:
— ул. Низменная (с 10:00 до 12:00);
— ул. Липецкая (с 12:00 до 13:30);
— ул. Чаплыгина (с 14:30 до 16:00).
г. Моспино:
— ул. Скорика (с 10:00 до 14:00).
График подвоза технической воды
Калининский район:
— пр. Мира (с 10:00 до 13:00);
— пр. Мира (с 10:00 до 13:00);
— ул. Тернопольская (с 10:00 до 13:00).
Куйбышевский район:
— ул. Славина (с 10:00 до 12:00);
— ул. Ванникова (с 13:00 до 15:00);
— ул. Нарвская, 8, школа № 71 — емкость 10 т (с 11:00 до 12:00).
Ленинский район:
— ул. Пухова (с 10:00 до 13:00).
пгт Еленовка:
— мкр-н Новый (с 10:00 до 14:00);
— ул. Московская (с 10:00 до 14:00);
— ул. Деповская (с 10:00 до 14:00);
— с. Молодежное, ул. Новоселов (с 10:00 до 14:00);
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