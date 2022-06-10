Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 10 июня

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, а также административно подчиненных Моспино и Еленовке. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

График подвоза питьевой воды

Будённовский район:

— ул. Индустрии (с 10:00 до 15:00).

Киевский район:

— ул. Куйбышева (с 10:00 до 14:00).

Кировский район:

— ул. Кирова (с 10:00 до 14:00);

— ул. Коллонтай (с 10:00 до 12:00);

— ул. Узловая (с 12:00 до 13:30);

— ул. Ревпути (с 14:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

— ул. Ленкоранская (с 10:00 до 12:00);

— ул. Слепнев (с 11:30 до 13:00);

— ул. Тельмана (с 14:30 до 16:00).

Ленинский район:

— ул. Спортивная (с 10:00 до 14:00).

Петровский район:

— пгт Александровка, ул. Школьная (с 10:00 до 16:00);

— с. Кременец (с 10:00 до 16:00);

— ул. Лохтина (с 10:00 до 16:00);

— ул. Дунаевского (с 10:00 до 16:00);

— ул. Рубена Ибаррури (с 10:00 до 16:00);

— ул. Брикетная (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

— ул. Низменная (с 10:00 до 12:00);

— ул. Липецкая (с 12:00 до 13:30);

— ул. Чаплыгина (с 14:30 до 16:00).

г. Моспино:

— ул. Скорика (с 10:00 до 14:00).

График подвоза технической воды

Калининский район:

— пр. Мира (с 10:00 до 13:00);

— пр. Мира (с 10:00 до 13:00);

— ул. Тернопольская (с 10:00 до 13:00).

Куйбышевский район:

— ул. Славина (с 10:00 до 12:00);

— ул. Ванникова (с 13:00 до 15:00);

— ул. Нарвская, 8, школа № 71 — емкость 10 т (с 11:00 до 12:00).

Ленинский район:

— ул. Пухова (с 10:00 до 13:00).

пгт Еленовка:

— мкр-н Новый (с 10:00 до 14:00);

— ул. Московская (с 10:00 до 14:00);

— ул. Деповская (с 10:00 до 14:00);

— с. Молодежное, ул. Новоселов (с 10:00 до 14:00);

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