Украинские боевики целенаправленно бьют по жилым районам ДНР. Фото: ГП ДНР

Вооруженные формирования Украины выпустили по ДНР за минувшие стуки 396 снарядов, ракет и мин. Противник применял РСЗО «Град», 155, 152 и 122-мм артиллерию, танковые орудия и минометы. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Под вражеским огнем оказались районы шестнадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Куйбышевский, Калининский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Никитовский и Калининский районы), Гольмовский, Зайцево (южное), Михайловка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Красный Партизан, Ясиноватая, Спартак, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Александровка, Кременец, Еленовка.

В границах Республики до начала спецоперации (СВО) под огнем украинских боевиков погиб один мирный житель, еще семь — ранены. Повреждено 36 домостроений, девять объектов инфраструктуры.

Ежедневная сводка СЦКК не учитывает данные об обстрелах и разрушениях в освобожденных районах, где происходят столкновения с боевиками ВФУ. Там погибли двоих гражданских и пятеро получили ранения.

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