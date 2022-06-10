При обстреле Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ погибли 22 мирных жителя

Огнем уничтожен стадион «Победа». Фото: АГ ЛНР

Число погибших при обстреле Стаханова киевскими силовиками 9 июня достигло 22 человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- В результате обстрела территории Луганской Народной Республики погибло 22 человека, 4 человека получили ранения, повреждены и разрушены объекты жилого сектора по 9 адресам и 6 объектов инфраструктуры в Стаханове, - говорится в сообщении.

Установлено, что украинские боевики в 05:10 обстреляли Стаханов фугасными снарядами из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Со стороны города Артемовск (Бахмут) было выпущено 20 снарядов.

- Подобно немецким нацистам в 1941 году, украинские фашисты сегодня ранним утром обстреляли Стаханов. На мирный город полетели фугасные снаряды из реактивных систем. Националисты точно знали, что наносят удары по мирным жителям и инфраструктуре, – заявил Глава ЛНР Пасечник.

Он отметил, что нацистские снаряды разрушили жилые дома, некоторые из них сгорели.

- Огнем уничтожен стадион «Победа», повреждены здания учебных заведений и общежитие, - добавил лидер Республики.

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