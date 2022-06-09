ВФУ атаковали Новобахмутовку: погибли два мирных жителя, еще один - получил ранения

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты Республики. В результате украинской агрессии в Новобахмутовке погибли два мирных жителя, и еще одна женщина 1976 года рождения получила ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Новобахмутовка около 20:30 из Авдеевки. Всего выпущено 4 ракеты из БМ-21 «Град», — уточнили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВФУ также подвергли обстрелу Горловку, в результате чего получили ранения мужчина и женщина по улице Водонапорной.

Кроме того, по оперативной линии СЦКК поступила информация о пострадавших в результате обстрелов ВФУ на освобожденных территориях. В населенном пункте Павловка (временно присоединена к администрации города Донецка) ранен мужчина 1975 года рождения. В результате обстрела Ольгинки (временно присоединена к администрации Старобешевского района) ранен мужчина 1983 года рождения и женщина 1951 года рождения. В Степном (временно присоединен к администрации Донецка) ранен мужчина 1956 года рождения.

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