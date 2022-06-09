В зону влияния Енакиево, Новоазовского и Тельмановского районов включены освобожденные села и поселок
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Указом Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина №278 освобожденные населенные пункты, раннее находившиеся под контролем Украины, временно включены в зону влияния и ответственности Енакиево, а также Тельмановского и Новоазовского районов.
Так, стало известно, что за администрацией Новоазовского района временно закреплено село Демьяновка. В зону влияния и ответственности администрации Тельмановского района вошли села Петровское и Зеленый Гай. За Енакиево временно закреплены села Брусовка и Ильичевка, а также поселок Сосновое.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 9 июня.
Напомним, что сегодня стало известно об освобождении и полном взятии под контроль 231 населенного пункта Республики, включая Святогорск. На данные момент союзные войска ДНР, ЛНР и РФ ведут бои за Славянск.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате обстрела ВФУ в ДНР погиб один мирный житель, и еще один ранен
Украинские боевики продолжают обстреливать города Республики (подробнее)