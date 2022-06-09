В зону влияния Енакиево, Новоазовского и Тельмановского районов включены освобожденные села и поселок Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Указом Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина №278 освобожденные населенные пункты, раннее находившиеся под контролем Украины, временно включены в зону влияния и ответственности Енакиево, а также Тельмановского и Новоазовского районов.

Так, стало известно, что за администрацией Новоазовского района временно закреплено село Демьяновка. В зону влияния и ответственности администрации Тельмановского района вошли села Петровское и Зеленый Гай. За Енакиево временно закреплены села Брусовка и Ильичевка, а также поселок Сосновое.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 9 июня.

Напомним, что сегодня стало известно об освобождении и полном взятии под контроль 231 населенного пункта Республики, включая Святогорск. На данные момент союзные войска ДНР, ЛНР и РФ ведут бои за Славянск.

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