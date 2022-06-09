В результате обстрела ВФУ в ДНР погиб один мирный житель, и еще один ранен

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: ТерО

В результате обстрела вооруженными силами Украины села Верхнетроицкое к северу от Ясиноватой погиб мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате обстрела ВФУ по ул. Красной погиб мужчина, — уточнили в Штабе.

По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), боевики открыли огонь по населенному пункту около 20:30 со стороны Авдеевки, выпустив 6 снарядов калибром 122 мм.

Также украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате обстрела ранения получил один мирный жительь. По данным Штаба, обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Град». Сообщается, что ВФУ выпустили по Куйбышевскому району 5 боеприпасов.

Напомним, что сегодня обстрелу подвергся Калининский район Донецка. По уточненной информации, от огня украинских боевиков погибла женщина 1987 года рождения, а также ранены мужчина 1965 и женщина 1957 годов рождения.

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