Глава ДНР сообщил, что у осужденных к смерти иностранных наемников есть месяц на обжалование приговора

Денис Пушилин считает, что справедливость восторжествовала. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 9 июня, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале прокомментировал приговор Верховного Суда ДНР трем иностранным наемникам.

По словам руководителя Республики, двум гражданам Великобритании и гражданину Марокко были предъявлены обвинения в преступлениях, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, а потому решение Верховного Суда было предсказуемо, учитывая количество преступлений, жестокость преступлений, которые были совершены данными лицами.

Глава ДНР рассказал, что множество доказательств противоправных действий этих иностранных граждан было получено из их социальных сетей.

- Они многим хвастались, считая, что навсегда останутся безнаказанными за свои преступления. Но здесь справедливость, я считаю, восторжествовала, – подчеркнул Денис Пушилин.

Денис Пушилин отметил, что у наемников, согласно Конституции ДНР, есть месяц на обжалование приговора. Кроме того, он подтвердил, что, согласно основному закону Республики, у него есть право на помилование. И решение в данном случае будет приниматься исходя из общественного мнения. Он констатировал, что власти Великобритании и Марокко не проявили никакого интереса к судебному процессу и не делали попыток защитить своих граждан.

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