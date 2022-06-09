Чудом никто из мирных жителей не пострадал: В Куйбышевском районе Донецка после артобстрелов ВСУ разрушено несколько домов

Последствия обстрелов ВСУ Куйбышевского района – лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Фото: ГП ДНР

9 июня украинские боевики обстреляли из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО) территорию Куйбышевского района Донецка.

- В результате артиллерийских ударов ВСУ, в том числе с применением РСЗО, по жилым кварталам города, зафиксированы повреждения частных домов и хозяйственных построек по улицам Зоологическая и Краснокутская. В последнем случае ракета РСЗО приземлилась непосредственно во дворе жилого дома. Пострадавших среди гражданского населения нет, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

После поступления сообщений об обстрелах прокурор Куйбышевского района города Донецка в составе следственно-оперативной группы незамедлительно выезжал на места происшествий, где проводил необходимые следственные действия.

- Материалы переданы в следственное управление Генеральной прокуратуры для возбуждения уголовных дел и дальнейшего расследования, - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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