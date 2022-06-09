Харцызск и Арзамас стали городами побратимами. Фото: администрация главы Харцызска

Мэры городов Харцызск и Арзамас подписали соглашение о сотрудничестве во время расширенного совещания с Главой ДНР Денисом Пушилиным и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Об этом сообщила глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

— С момента образования Донецкой Народной Республики и по настоящее время мы ощущаем мощную поддержку России. Вот и сегодня Нижегородская область подставляет нам крепкое братское плечо, — подчеркнула Жукова. — Впереди нас ожидают трудности, которые мы обязательно успешно преодолеем с помощью наших друзей из прекрасного города Арзамаса.

Она также поблагодарила Арзамас за помощь и отметила, что городам предстоит еще много совместной работы. Документ предусматривает оказание Харцызску и его жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, а также восстановление и развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры города.

Напомним, что Россия предпринимает все шаги для помощи Республикам. В частности сегодня стало известно о том, что российский Промсвязьбанк начал работу на территориях ЛНР и ДНР. Банк будет предоставлять жителям Республик полный комплекс банковских услуг, а конца 2022 года поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг как для физических, так и юридических лиц

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